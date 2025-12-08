Троих иностранцев арестовали в Подмосковье за покушение на теракт

Троих приезжих из Средней Азии арестовали в Королеве за подготовку теракта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Московский областной суд.

По данным следствия, задержанные переписывались с сотрудниками украинских спецслужб, от которых получили указание совершить теракт. Для этого им передали взрывное устройство, но выполнить задание они не успели, поскольку их задержали сотрудники ФСБ и МВД.

Прокуратура предъявила им обвинение в покушении на теракт группой лиц по предварительному сговору.

Ранее ФСБ задержала в Ростовской области 21-летнего агента украинских спецслужб. По их заданию молодой человек поджег термошкаф вышки сотовой связи. Возбуждено уголовное дело о государственной измене и теракте, ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.