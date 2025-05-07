ФСБ предотвратила теракт у памятника «Танк Т-34» в Херсонской области

Пойманные силовиками уроженцы Украины вели подготовку подрыва самодельного взрывного устройства около памятника «Танк Т-34», установленного в Каховке в честь воинов освободителей Советской Армии. Подозреваемые хотели устроить теракт во время проведения памятного митинга с участием руководства и жителей города.

Правоохранители выяснили, что еще осенью 2024 года задержанных завербовали через соцсеть для передачи Киеву сведений о дислокации подразделений ВС России в Херсонской области. Дальше по заданию кураторов они пытались подорвать автомобиль с российскими военными.

Кроме того, подозреваемые планировали убить одного из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа Херсонской области с помощью СВУ.

У злоумышленников изъяли четыре взрывных устройства с поражающими элементами. Они были замаскированы под фрагменты конструкции танка и металлические банки из-под энергетических напитков. Против задержанных завели уголовные дела за приготовление к теракту и незаконный сбыт взрывчатых веществ. Они сознались в содеянном и начали сотрудничать со следствием.

Ранее силовики задержали жительницу Дагестана, которая готовила теракт в Хасавюрте.