ФСБ предотвратила теракт у объектов Минобороны

Сотрудники ФСБ задержали в Москве россиянина, который по заданию украинских террористов планировал взорвать самодельное устройство у объектов Министерства обороны. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

«Установлено, что фигурант инициативно установил конфиденциальные контакты с боевиками и по их заданию прибыл в Москву для совершения террористического акта с использованием СВУ», — пояснили в ФСБ.

После выполнения задания ему обещали выезд на Украину, чтобы сражаться против российских войск.

«В 11 часов вечера этого же дня мне написал куратор и сказал, что укажут координаты, мне нужно будет по этим координатам найти взрывное устройство. И на мое усмотрение, куда это взрывное устройство положить», — признался мужчина.

Он попросил сутки на подготовку, но не успел — его задержали по дороге. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об участии в террористической деятельности. Мужчину арестовали.

Накануне в Крыму задержали агента Киева, который передавал сведения о дислокации подразделений ВС России украинской разведке.