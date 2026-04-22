Агента военной разведки Украины задержали в Крыму

Оперативники ФСБ задержали жителя Волгоградской области в Крыму по подозрению в передаче сведений о дислокации подразделений ВС России военной разведке Украины. Об этом сообщил ЦОС ведомства.

Правоохранители установили, что мужчина 1995 года рождения инициативно вышел контакт с представителем спецслужбы Украины и собирал информацию о местах дислокации военных в Севастополе.

Против задержанного завели уголовное дело о государственной измене. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее правоохранители в Белгородской области задержали 35-летнего мужчину, который работал в интересах разведки Украины. Он отсылал вражеским спецслужбам координаты с военнослужащими и техникой в приграничных районах.

Также суд в Херсонской области приговорил к 14 годам колонии местного жителя за передачу данных о местах дислокации российских военных.