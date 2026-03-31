ФСБ предотвратила теракт на предприятии ОПК в Подмосковье
Силовики предотвратили теракт на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Подмосковье. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Атака на объект ОПК готовилась по заданию украинских спецслужб.
«Предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином России по заданию спецслужб Украины», — сообщили в ФСБ.
Злоумышленника нейтрализовали ответным огнем при изъятии самодельного взрывного устройства из схрона.
Ранее оперативники ФСБ задержали 20-летнего жителя Ульяновска, его заподозрили в шпионаже в пользу спецслужб Украины. Против злоумышленника завели уголовное дело по статье о государственной измене.