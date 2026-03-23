Пушилин заявил о сорванном теракте против чиновника в ДНР

В Донецкой Народной Республике сотрудники ФСБ пресекли попытку подрыва автомобиля местного чиновника. Об этом сообщил ИС «Вести» глава региона Денис Пушилин.

«На днях удалось сотрудникам УФСБ донецкого совместно с коллегами предотвратить террористический акт. Хотели подорвать машину с одним из наших чиновников. Злоумышленник задержан, дает признательные показания», — рассказал он.

По словам Пушилина, ВСУ получили возможность подключать ранее не задействованную агентуру, поэтому российские силовые структуры ведут работу на предупреждение.

Ранее в ДНР задержали россиянина, который намеревался совершить теракт по заданию украинских спецслужб. Мужчина собрал самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать автомобиль одного из местных чиновников. Против него возбудили уголовные дела по нескольким статьям.