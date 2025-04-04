ФСБ показала задержание диверсанта, собиравшегося устроить теракт в воинской части

ЦОС ФСБ показал видео с задержанным диверсантом в Московской области, который собирался устроить теракт в общежитии с курсантами военных вузов. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.
Подозреваемый заявил, что переписывался с украинским куратором. Ему скинули координаты с тайником, в котором находилась взрывчатка для теракта.
По этой наводке мужчина отправился забирать СВУ. Однако осуществить задуманное не успел — диверсанта настигли правоохранители. Им оказался завербованный украинскими спецслужбами военный Минобороны России. Также в его средствах связи нашли переписку с куратором.
Против мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям — незаконное хранение взрывчатки и подготовка к террористическому акту.
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