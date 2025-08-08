ФСБ показала видео задержания вербовщиков трудовых мигрантов в Москве
Правоохранители задержали девятерых иностранцев, которые вербовали мигрантов в международную террористическую организацию. Видео обнародовал ЦОС ФСБ.
Силовики задержали часть террористов по их месту жительства, а остальных поймали на улице. На кадрах видно, что сотрудники ФСБ обыскали квартиру и изъяли запрещенную литературу и средства связи. Задержанных доставили в следственный отдел.
По данным ФСБ, работу ячейки курировали идеологи, находящиеся в Евросоюзе.
Террористы проводили совещания по видеосвязи и обучали адептов по материалам, основанным на доктрине создания так называемого всемирного халифата. Также радикалы вовлекали мигрантов в деятельность террористической организации.
Следственный комитет возбудил уголовные дела. Задержать злоумышленников российским правоохранителям помогла Служба госбезопасности Узбекистана.