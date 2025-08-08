ФСБ показала видео задержания вербовщиков трудовых мигрантов в Москве

Силовики задержали часть террористов по их месту жительства, а остальных поймали на улице. На кадрах видно, что сотрудники ФСБ обыскали квартиру и изъяли запрещенную литературу и средства связи. Задержанных доставили в следственный отдел.

По данным ФСБ, работу ячейки курировали идеологи, находящиеся в Евросоюзе.

Террористы проводили совещания по видеосвязи и обучали адептов по материалам, основанным на доктрине создания так называемого всемирного халифата. Также радикалы вовлекали мигрантов в деятельность террористической организации.

Следственный комитет возбудил уголовные дела. Задержать злоумышленников российским правоохранителям помогла Служба госбезопасности Узбекистана.