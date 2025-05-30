ФСБ показала видео задержания россиян, устраивавших поджоги по заданию Украины

Задержание россиян за поджоги под влиянием мошенников сняли на видео

Появилось видео с задержанием россиян, которые по заданию украинских спецслужб поджигали объекты транспортной инфраструктуры и декорации к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Молодые люди совершили преступления в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что возбуждены уголовные дела по статье «Террористический акт».

Задержанные рассказали, что под влиянием телефонных мошенников перевели на якобы безопасные счета крупные суммы денег — от 100 тысяч до миллиона рублей. Затем с ними связались «сотрудники правоохранительных органов и специальных служб». Они угрожали уголовным преследованием за финансирование Вооруженных сил Украины и убеждали совершить поджоги.

Один молодой человек рассказал, что ему звонили по Telegram от МВД, потом от ФСБ.

«Сказали, что вы поступили как предатели родины, и за это могут вас и ваших родителей отправить в ссылку», — сообщил он.

Парня убедили совершить поджог на железнодорожной станции, сказав, что он под охраной Федеральной службы безопасности.

«Я спросил, законно ли так сделать. Он [мошенник] сказал, что „вы под охраной ФСБ“, я поджег», — отметил молодой человек.

Поджигателям грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в Калининграде. Все участники дела младше 30 лет. Они использовали телекоммуникационное оборудование и SIM-боксы для перенаправления звонков через интернет в мобильные сети. Это давало возможность проводить массовые мошенничества, красть данные и похищать средства у россиян.

