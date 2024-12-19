ФСБ показала видео задержания подозреваемого в убийстве Игоря Кириллова

Силовую поддержку оказали бойцы СОБР Росгвардии. Подозреваемым оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Он обвиняется в подрыве самодельного взрывного устройства у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого скончались генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов.

Источник 360.ru сообщал, что утром 19 декабря подозреваемого Ахмада Курбанова привезли в жилой комплекс, где произошел теракт. По предварительной информации, речь идет о следственном эксперименте.

У дома заметили колонну автомобилей Следственного комитета и полиции, среди которых есть автозак.

Ранее Курбанову предъявили обвинения в убийстве, терроризме и изготовлении взрывчатки. Он полностью признался в содеянном и рассказал, что совершил преступление по заказу украинских спецслужб, пообещавших обеспечить проживание в европейской стране и заплатить 100 тысяч долларов.