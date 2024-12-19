Подозреваемого в убийстве генерала Кириллова обвинили в терроризме

Выходцу из Узбекистана Ахмаду Курбанову предъявили обвинение в терроризме, убийстве начальника РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, а также в изготовлении взрывчатки. Об этом сообщил «Коммерсант» .

«Сотрудники ГСУ СКР инкриминировали Курбанову совершение теракта, в результате которого погибли <…> Кириллов и его помощник Илья Поликарпов», — пояснил источник издания.

Курбанов полностью признался в содеянном и заявил, что преступление заказали представители украинских спецслужб.

Для допроса мужчины наняли переводчика, потому что подозреваемый не говорил по-русски. Он признался, что украинский куратор в награду за теракт обещал заплатить 100 тысяч долларов и обеспечить проживание в европейской стране.

Ранее спецпосланник будущего президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог раскритиковал украинские власти за убийство генерала Кириллова. По его словам, смерть военного не станет препятствием для начала мирного диалога с Россией.