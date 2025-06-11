ФСБ показала видео задержания директора орловского филиала «Россельхозбанка»

Сотрудники ФСБ при содействии службы безопасности «Россельхозбанка» задержали директора орловского филиала организации за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

По данным следствия, менеджер узнал о корпоративном споре у одного из клиентов банка — Мценского мясоперерабатывающего комбината. После этого он распорядился перевести по фиктивному внешнеторговому контракту в Сингапур 2,4 миллиона евро, хотя не имел таких полномочий.

Мужчину задержали и взяли под стражу.

Ранее в Уфе арестовали проректора одного из вузов, которого обвинили в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции. Следствие полагает, что он давал указания подчиненным завышать баллы за вступительные экзамены иностранным абитуриентам, чтобы получить стимулирующие выплаты.