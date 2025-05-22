Проректора университета в Уфе арестовали по делу о превышении полномочий

Проректора одного из университетов Уфы обвинили в организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Башкирии.

По версии следствия, с июля 2023 года по апрель прошлого года подозреваемый, договорившись с другими сотрудниками вуза, обеспечил незаконное поступление в университет не менее 19 иностранцев.

Его подельники искусственно завышали баллы за вступительные испытания абитуриентам из-за рубежа, тем самым создавая для них условия для поступления и последующего получения документов, позволяющих законно пребывать на территории России. Таким образом фигуранты хотели получить стимулирующие выплаты за прием на учебу иностранцев.

Подозреваемого арестовали. Против него возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства дела и других причастных лиц.

Источник «Коммерсанта» сообщил, что речь идет о Наиле Чанышеве, который занимает должность проректора по развитию международной деятельности — начальника управления международного сотрудничества в Уфимском государственном нефтяном техническом университете. По информации издания, накануне сотрудники правоохранительных органов провели обыски у него дома и на рабочем месте.