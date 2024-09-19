ФСБ показала видео задержания организаторов транзита африканцев в ЕС через РФ

Силовики задержали шесть человек, входящих в преступную группировку, которая незаконно переправляла выходцев из Африки через Россию в страны Евросоюза. Задержание членов ОПГ попало на видео.

Межрегиональная группировка за деньги организовывала транзит африканцев с помощью преступных схем, в том числе заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми россиян.

«По версии следствия, в состав межрегиональной организованной преступной группы входили этнические украинцы, нигерийцы, а также граждане России», — отметили в ЦОС.

В организации ОПГ подозревают гражданина Нигерии, занимающего должность старшего преподавателя инженерной академии РУДН. Оперативники ФСБ провели обыски в Москве, Подмосковье и Владимирской области и изъяли миграционные документы и электронные средства связи.

«В ежедневниках, мобильных телефонах, компьютерах и планшетах, принадлежащих фигурантам уголовного дела, обнаружены документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность», — добавили в ведомстве.

Также силовики обнаружили в одном из домовладений во Владимирской области трех граждан России, которых группировка незаконно удерживала и эксплуатировала. Преступным путем злоумышленники получили не менее 60 миллионов рублей.