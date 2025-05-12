ФСБ показала видео схрона оружия ОПГ «Таганские»

Пресс-служба ФСБ России показала на видео крупный оружейный арсенал, изъятый из схрона Таганской объединенной преступной группировки. Мосгорсуд в понедельник приговорил членов сообщества на длительные сроки.

Всего силовики изъяли свыше 100 единиц огнестрельного оружия иностранного и отечественного производства, в том числе гранаты, огнеметы, гранатометы, винтовки, пистолеты, автоматы и пистолеты-пулеметы.

На видео показали содержимое крупного схрона, располагавшегося под полом в жилом помещении. Показаны изъятые патроны, стволы, взрывчатка и спецсредства.

Также в схроне нашли три пакета с часовыми электродетонаторами, четыре часовых взрывателя типа «ВЗД», 36 килограммов взрывчатых веществ, свыше 15 тысяч патронов различного калибра и три СВУ на основе пластида.

Членов Таганской преступной группировки приговорили к срокам от 22 до 25 лет.