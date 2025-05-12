Главаря Таганской ОПГ приговорили к 25 годам лишения свободы

Московский городской суд приговорил причастного к убийству адвоката Натальи Вавилиной и криминального авторитета Деда Хасана главаря Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева к 25 годам лишения свободы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Суд постановил, что Жирноклеев отбудет первые 12 лет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере четырех миллионов рублей.

Приговор вынесли на основе вердикта присяжных заседателей, суд рассматривал дело с лета 2021 года.

Присяжные сочли виновными всех фигурантов дела в создании группировки или участии в ней. Членов ОПГ признали виновными в незаконном хранении оружия, при этом пятерых из них признали заслуживающими снисхождения по данной статье.

Ранее стало известно, что осужденный бывший мэр Махачкалы Саид Амиров потребовал улучшить условия содержания в ИК.