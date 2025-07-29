ФСБ показала агента СБУ, планировавшего убийство военного в Ростове-на-Дону

Оперативники ФСБ предотвратили теракт в Ростове-на-Дону против высокопоставленного военнослужащего Минобороны. ЦОС ведомства показал кадры задержания и допроса подозреваемого.

Силовики обезвредили уроженца государства Центральной Азии 1982 года рождения. ФСБ установила, что за рубежом подозреваемый вступил в контакт с сотрудником спецслужбы Украины.

По заданию куратора мужчина приехал в Ростов-на-Дону, арендовал квартиру и разведал адрес военнослужащего для подготовки убийства с применением самодельного взрывного устройства.

По месту жительства у него изъяли 400 граммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте, видеокамеру и средства связи для конспиративного общения с куратором.

Следственный отдел ФСБ по Ростовской области завел уголовное дело по статье о подготовке к теракту. Подозреваемого отправили под стражу, он дает признательные показания.

Ранее ФСБ задержала девять россиян за призывы убивать военных и полицейских.