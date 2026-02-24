Дурова проверяют на содействие терроризму

РГ и KP.RU сообщили о проверке Дурова по статье о содействии терроризму

Основателя Telegram Павла Дурова проверяют по статье о содействии террористической деятельности. Об этом сообщили «Российская газета» и KP.RU .

«Действия основателя Telegram расследуются в рамках уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России („Содействие террористической деятельности“)», — заявили источники изданий.

По информации KP.RU, администрация мессенджера не исполнила требования Роскомнадзора и не удалила тысячи каналов с запрещенным контентом: 1369 — связанных с детской порнографией, 3771 — с наркотиками, 2666 — с суицидом, 2124 — с вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность. Также в Telegram остались более 10,5 тысячи ресурсов с призывами к экстремизму и финансированию противника.

«Российская газета» ссылается на данные МВД и ФСБ: с 2022 года мессенджер фигурировал в 153 тысячах преступлений, из них 33 тысячи — диверсионно-террористической и экстремистской направленности. Среди упомянутых — теракт в «Крокус Сити Холле», убийства Дарьи Дугиной и генерала Игоря Кириллова.

Наказание по статье предусматривает от восьми лет лишения свободы до пожизненного. Ранее власти замедлили работу Telegram из-за отказа удалять запрещенный контент. В Минцифры заявляли, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов Роскомнадзора.