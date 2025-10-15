ФСБ обезвредила женскую террористическую ячейку в Крыму

Правоохранители пресекли в Крыму деятельность женской ячейки запрещенной в России террористической организации. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Участники группы распространяли среди крымских мусульман идеологию, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата. В ходе подпольных собраний они вербовали в свои ряды новых сторонников.

«По местам проживания фигурантов обнаружено и изъято значительное количество запрещенной на территории Российской Федерации пропагандистской литературы, а также средств связи и электронных носителей информации», — отметили в ЦОС ФСБ.

Следственный отдел ведомства по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовные дела по террористическим статьям.

Ранее ФСБ задержала жительницу Донецка по подозрению в госизмене. По версии следствия. женщина передавала украинской стороне информацию об автомобилях, припаркованных около административных зданий города.