ФСБ насторожил брак 60-летней пенсионерки из Волгограда с молодым мигрантом

Жительница Волгограда вышла замуж за приезжего из Узбекистана, чтобы он мог легально оставаться в стране. УФСБ России по Волгоградской области добилось возбуждения уголовного дела, сообщил «Блокнот» .

Мужчина из рабочего поселка Городище предложил 60-летней пенсионерке из Волгограда расписаться, чтобы оформить разрешение на временное пребывание. Она согласилась на просьбу 35-летнего «жениха». Планов на совместное проживание пара не строила.

Силовики заподозрили неладное и передали собранные материалы в следственные органы, которые возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Женщине грозит не только расторжение фиктивного брака, но и тюремный срок от пяти до 10 лет со штрафом в один миллион рублей.

В Иркутской области женщина созналась, что прописывала у себя мигрантов и заключала с ними фиктивные трудовые договоры. Стоимость ее услуг доходила до семи тысяч рублей.