Иркутянка подделала документы для мигрантов

Иркутские правоохранители задержали женщину, которая организовала незаконный бизнес: за вознаграждение она прописывала у себя мигрантов и заключала с приезжими фиктивные трудовые договоры. Об этом сообщила пресс-служба МВД

По ее данным, женщина организовала канал незаконной миграции в 2019 году. Она оформляла временные регистрации мигрантов в квартире родственника и своей комнате в общежитии, однако сами иностранцы там не проживали.

«Также она заключала с приезжими фиктивные трудовые договоры, используя данные своего сожителя и подделывая его подпись», — добавили в МВД.

Стоимость ее незаконных услуг составляла от одной до семи тысяч рублей. Злоумышленница размещала рекламу в Сети и прямо на остановках общественного транспорта. Против задержанной возбудили уголовное дело.

Ранее организаторов незаконной миграции задержали в Подмосковье. Злоумышленники временно регистрировали нелегалов в своих квартирах за вознаграждение.