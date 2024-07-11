ФСБ накрыла в Петербурге подпольную нарколабораторию

Сотрудники ФСБ задержали жителя Петербурга за синтез 75 килограммов наркотиков

Пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: Пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники ФСБ обнаружили в Санкт-Петербурге нарколабораторию с 75 килограммами «Альфа-PVP». Оборудование и наркотики изъяли. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ФСБ пресекла попытку жителя Санкт-Петербурга сбыть крупную партию запрещенных веществ. Мужчину задержали. Его подозревают в том, что он организовал нарколабораторию, в которой, помимо запрещенного психостимулятора, правоохранители нашли не менее 180 литров наркосодержащей жидкости.

Пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: Пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
1/2
Пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: Пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
2/2

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.

Ранее сотрудники ФСБ поймали около одного из ангаров в промышленной зоне Санкт-Петербурга мужчину с крупной партией кокаина. Он имел при себе 120 килограммов наркотиков, расфасованных для дальнейшего сбыта. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, ему угрожает до 20 лет лишения свободы.

«Правил практически не существует». Что такое сапы и в чем их опасность

Дьявольский вечер трудного дня: Англия в финале Евро-2024

Спецслужбы не дремлют. Сбежавших из РФ артистов заставили жить по правилам «новой Родины»

Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Мультибалльники раскрыли формулу успеха

Стоматологический туризм — авантюра или экономия? Почему россияне лечат зубы за границей

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте