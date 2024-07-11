ФСБ накрыла в Петербурге подпольную нарколабораторию

Сотрудники ФСБ обнаружили в Санкт-Петербурге нарколабораторию с 75 килограммами «Альфа-PVP». Оборудование и наркотики изъяли. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ФСБ пресекла попытку жителя Санкт-Петербурга сбыть крупную партию запрещенных веществ. Мужчину задержали. Его подозревают в том, что он организовал нарколабораторию, в которой, помимо запрещенного психостимулятора, правоохранители нашли не менее 180 литров наркосодержащей жидкости.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.
Ранее сотрудники ФСБ поймали около одного из ангаров в промышленной зоне Санкт-Петербурга мужчину с крупной партией кокаина. Он имел при себе 120 килограммов наркотиков, расфасованных для дальнейшего сбыта. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, ему угрожает до 20 лет лишения свободы.