ФСБ накрыла сеть кол-центров, работавших в интересах экс-главы Минобороны Грузии

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность работавшей в России международной сети мошеннических кол-центров. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным ФСБ, кол-центры действовали в интересах экс-министра обороны Грузии — основателя Milton Group Давида Кезерашвили. Сейчас он скрывается в Лондоне.

Из-за мошенников пострадали около 100 тысяч человек в более чем 50 странах, в том числе в государствах ЕС, Великобритании, Канаде, Бразилии, Индии и Японии. Кол-центры являлись частью международного организованного преступного сообщества, которое занималось мошенничеством под видом инвестиционных сделок.

Ранее в ФСБ предупредили, что аферисты стали все чаще действовать под видом силовых структур. Если звонящий человек упоминает слова «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка» и «безопасный счет», то следует сразу прервать телефонный разговор.