ФСБ ликвидировала диверсанта в Саратовской области

Россиянин планировал подорвать железнодорожный мост в Саратовской области. Во время задержания преступник оказал вооруженное сопротивление, и правоохранители его ликвидировали. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Силовики проводили задержание в момент, когда диверсант доставал взрывчатку из схрона. Сотрудники ФСБ установили, что мужчина выполнял задание украинских кураторов и в дальнейшем планировал уехать в республику, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

У схрона правоохранители обнаружили взрывчатку массой 11 килограммов, пистолет и патроны.

«С целью реализации умысла фигурант с использованием хранящегося у него в тайнике самодельного взрывного устройства планировал осуществить подрыв железнодорожного моста», — отметили в ФСБ.

Следственный отдел ведомства по Саратовской области возбудил уголовное дело по статьям о теракте, незаконном обороте взрывчатки и ее изготовлении.

Ранее ФСБ задержала трех диверсантов в Ивановской, Тульской и Челябинской областях. Россияне пытались поджечь машины правоохранителей и опоры ЛЭП.