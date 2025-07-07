Четверых россиян задержали в трех областях за диверсии по заданию с Украины

Сотрудники ФСБ задержали четверых жителей Ивановской, Тульской и Челябинской областей за диверсии по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Задержанные рассказали, что с ними связались телефонные мошенники и убедили перевести на «безопасные счета» от 250 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Затем им позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками спецслужб и пригрозили уголовной ответственностью за финансирование ВСУ. Чтобы «освободить их от ответственности», злоумышленники предложили поджечь автомобили правоохранительных органов и опоры ЛЭП.

После этого подозреваемые сняли нужные объекты на камеры и подожгли. Теперь им грозит уголовная ответственность за диверсии и крупные тюремные сроки.

Волк в очередной раз напомнила, что сотрудники спецслужб никогда не просят простых граждан по телефону о помощи.

«Эти простые истины приходится постоянно повторять. Ведь, как выясняется, есть люди, которые о них не знают и поэтому становятся сначала потерпевшими от действий мошенников, а затем — совершают преступления по указанию украинских спецслужб», — подчеркнула представитель МВД.

Ранее сотрудники ФСБ выявили в Новосибирской области псевдопатриотический проект, организаторы которого призывали жителей снимать объекты стратегической инфраструктуры региона и присылать им. Спецслужбы напомнили, что это может квалифицироваться как государственная измена и привести к тюремному сроку вплоть до пожизненного.