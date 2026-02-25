ФСБ и СК сорвали убийство бизнесмена в Оренбурге за долг в 15 миллионов рублей

Оперативники ФСБ по Оренбургской области во взаимодействии с управлением СК по региону предотвратили заказное убийство крупного предпринимателя, выходца одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.

Силовики задержали заказчика убийства при передаче средств исполнителю, им оказался гражданин России 1975 года рождения. СК завел уголовное дело по статье «Организация приготовления убийства по найму», суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в сентябре 2025 года обвиняемый не захотел возвращать долг в 15 миллионов рублей местному коммерсанту и решил заказать его убийство. Теперь ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Москве раскрыли заказное убийство криминального авторитета Вахтанга Кардавы 20-летней давности. Правоохранители задержали одного из нападавших, жившего под поддельным паспортом.