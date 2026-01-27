В Москве раскрыли заказное убийство вора в законе 20-летней давности

Правоохранительные органы установили причастного к убийству криминального авторитета Вахтанга Кардавы и еще двух человек в 2005 году в центре Москвы, его отправят под суд. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Подозреваемому предъявили обвинение по статьям «Убийство», «Незаконный оборот огнестрельного оружия» и «Использование заведомо поддельного паспорта гражданина». В настоящее время он находится под стражей.

По данным прокуратуры, 25 апреля 2005 года известного в криминальном мире Вахтанга Кардаву убили в ресторане «Желтая субмарина» в центре Москвы. Тогда в заведение приехали четыре вооруженных человека, вошли внутрь и расстреляли один из столов, погибли Кардава, его охранник и знакомый.

По горячим следам преступление раскрыть не удалось. После повторного анализа материалов силовики задержали одного из нападавших. Выяснилось, что он вклеил свое фото в чужой паспорт и жил под другим именем 20 лет. В отношении соучастников преступления дело выделили в отдельное производство.

