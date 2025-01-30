РБК: суд арестовал главу «Фонбета» Сергея Анохина по обвинению во взятке

Тверской суд Москвы арестовал руководителя букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, по обвинению в даче взятки в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили в суде.

В следственном изоляторе фигурант останется до 29 марта.

Telegram-канал Mash отметил, что Анохин в суде признался, что дал взятку в размере 60 миллионов рублей. Также на заседании подозреваемый заявил, что продолжает занимать пост генерального директора «Фонбета», сообщило РИА «Новости».

Обвинение сообщило, что бывший генеральный директор «Фонбета» кроме российского гражданства также имеет паспорт Мексики и вид на жительство в Черногории.

«Известия» добавили, что суд также отправил под арест юриста Степана Грицкова, проходящего по делу бывшего генерального директора «Фонбет».

Анохина задержали 29 января вместе с начальником следственного управления УВД по Восточному административному округу Москвы Сергеем Биволом.

По версии правоохранителей, Анохин попыткой взятки намеревался не допустить передачи следователям «результатов оперативно-разыскной деятельности органов ФСБ»При обысках у главы «Фонбета» изъяли два миллиона долларов (около 196 миллионов рублей).