Следователи запросили арест для экс-гендиректора «Фонбета» Анохина

Обвинение запросило два месяца ареста для экс-гендиректора «Фонбета» Анохина

Бывшего главу букмекерской конторы «Фонбет» Сергея Анохина доставили в Тверской суд Москвы. Вопрос об избрании ему меры пресечения решат 30 января. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе суда.

Обвинение запросило арест подозреваемого на два месяца, до 29 марта 2025 года.

По версии следствия, Анохин в попытке избежать передачи в правоохранительные органы сведений о хищении бюджетных средств на его предыдущем месте работы дал взятку в сумме 60 миллионов рублей.

Однако один из посредников, участвовавший в передаче денег, и оперативный сотрудник помогали следствию.

Правоохранители задержали Анохина 29 января. Всего в его деле фигурируют шесть человек. При обысках у экс-главы «Фонбета» изъяли два миллиона долларов (около 196 миллионов рублей).

Если его вину докажут, бывшему вице-президенту Российского футбольного союза грозит до 15 лет лишения свободы.