Школьник пытался поджечь здание администрации Внуково по заданию украинских мошенников

В Новой Москве школьник хотел поджечь здание администрации по заданию с Украины

Полицейские задержали 14-летнего подростка, которого заподозрили в попытке поджога здания администрации в деревне Внуково в Московской области. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии правоохранителей, 20 января школьник получил уведомление для входа на образовательную платформу. Введя полученный код, он попал на фейковую страницу сервиса госуслуг. Мальчик увидел, что сайт начал скачивать его личные данные, и обратился в техподдержку.

Через некоторое время на мессенджер подростка стали поступать звонки от неизвестного. Во время видеозвонка мужчина заявил, что является сотрудником правоохранительных органов.

Он пригрозил школьнику тем, что аферисты могут получить доступ не только к его данным, но и к информации о банковских счетах родителей. Чтобы не потерять семейные сбережения, ребенка убедили передать все найденные им в квартире наличные курьеру. Мальчик выполнил это требование и отдал 300 тысяч рублей и крупную сумму в иностранной валюте.

Далее мошенники заставили школьника якобы помочь в задержании преступников, расположившихся в администрации. Они дали ему задание подготовить бутылку с зажигательной смесью, а потом бросить ее в окно здания и поджечь рядом стоящие автомобили.

«Несовершеннолетний утверждает, что действовал из желания помочь своим родителям, оградить их от неприятностей. О том, что совершает противоправные деяния, не догадывался», — рассказала Ирина Волк.

Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства и причины случившегося, а следователи возбудили уголовное дело.

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