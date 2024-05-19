Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» подали жалобу на продление ареста | 360°

Криминал 19 мая 2024, 22:25 Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» подали жалобу на продление ареста РИА «Новости»

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В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление о продлении срока ареста фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом свидетельствует база данных столичных судов.

Ранее суд продлил на три месяца арест Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Назримаду Лутфуллои и Якубджону Юсуфзоде. В суде не уточнили, от кого из четырех фигурантов поступила жалоба, вопрос о продлении рассматривали в рамках одного заседания.

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О продлении ареста фигурантам ходатайствовало обвинение. Всего по делу о теракте в «Крокусе» арестовали 12 человек. К 40-му дню 360.ru собрали всю известную информацию о подозреваемых.