Обвинение попросило продлить арест фигуранту дела о теракте в «Крокусе» | 360°

15 мая 2024, 15:46
Обвинение попросило продлить арест фигуранту дела о теракте в «Крокусе»
Суд получил ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о теракте в «Крокусе»
В суд поступило первое ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Аминчону Исломову. Об этом сообщило РИА «Новости».
Ходатайство зарегистрировал Басманный суд Москвы. Ожидается, что в ближайшее время поступят и другие заявления. Ранее срок ареста фигурантам определили до 22 мая.
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Всего по делу о теракте в «Крокусе» арестовали 12 человек. Четверо из них подали жалобы: Алишер Касимов, который сдал квартиру предполагаемым исполнителям теракта, а также отец и сыновья Исломовы. Все апелляции отклонили.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон признал, что теракт в подмосковном концертном зале серьезно ударил по имиджу республики. Он назвал проблему терроризма глобальной.
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Москва
Теракт в «Крокусе»
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