Обвинение попросило продлить арест фигуранту дела о теракте в «Крокусе» | 360°

Криминал 15 мая 2024, 15:46 Обвинение попросило продлить арест фигуранту дела о теракте в «Крокусе» Суд получил ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о теракте в «Крокусе» Dmitry Golubovich/Global Look Press

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В суд поступило первое ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Аминчону Исломову. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ходатайство зарегистрировал Басманный суд Москвы. Ожидается, что в ближайшее время поступят и другие заявления. Ранее срок ареста фигурантам определили до 22 мая.

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Всего по делу о теракте в «Крокусе» арестовали 12 человек. Четверо из них подали жалобы: Алишер Касимов, который сдал квартиру предполагаемым исполнителям теракта, а также отец и сыновья Исломовы. Все апелляции отклонили.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон признал, что теракт в подмосковном концертном зале серьезно ударил по имиджу республики. Он назвал проблему терроризма глобальной.