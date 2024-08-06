Фигуранты дела о махинациях в парке «Патриот» начали сотрудничать со следствием

«Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием», — отметил источник агентства.

Следователи накануне задержали Ахмедова, который проходит по делу о мошенничестве. Он и Шестеров стали фигурантами дела о хищении средств из бюджета, которые выделяли на обеспечение работы парка «Патриот» и выставочного центра. У Ахмедова обнаружили четыре квартиры и дорогие машины с особенными номерами. Шестеров имеет недвижимость, земельные участки и элитные автомобили. У него нашли мотоцикл Harley-Davidson, машины Skoda Karoq и Skoda Yeti. Также он владеет участком 15 соток в деревне Землино.