Фигуранты дела о махинациях в парке «Патриот» начали сотрудничать со следствием

РИА «Новости»: фигуранты дела по парку «Патриот» сотрудничают со следствием

Фото: РИА «Новости»

Глава парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития министерства обороны генерал-майор Владимир Шестеров сотрудничают со следствием. Об этом РИА «Новости» рассказали в правоохранительных органах.

«Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием», — отметил источник агентства.

Следователи накануне задержали Ахмедова, который проходит по делу о мошенничестве. Он и Шестеров стали фигурантами дела о хищении средств из бюджета, которые выделяли на обеспечение работы парка «Патриот» и выставочного центра. У Ахмедова обнаружили четыре квартиры и дорогие машины с особенными номерами. Шестеров имеет недвижимость, земельные участки и элитные автомобили. У него нашли мотоцикл Harley-Davidson, машины Skoda Karoq и Skoda Yeti. Также он владеет участком 15 соток в деревне Землино.

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