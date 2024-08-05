Стало известно, чем владеет арестованный генерал Шестеров и его безработная супруга

Mash: генерал Шестеров и его супруга владеют земельными участками и квартирами

Заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров, задержанный по делу о хищении 40 миллионов рублей вместе с директором парка «Патриот» Вячеславом Ахметовым, владеет недвижимостью, земельными участками и элитными автомобилями. Полный список имущества военного и его супруги представил Telegram-канал Mash .

Задержанный офицер владеет мотоциклом Harley-Davidson, автомобилями Skoda Karoq и Skoda Yeti. Также на Шестерове числится 15 соток земли в деревне Землино.

Mash сообщил, что на безработную супругу военного оформлено несколько автомобилей, две квартиры в Рузском районе, два земельных участка в ДНТ «Царское село» в элитном поселке на территории дома отдыха «Лужки».

«Данных о наличии бизнеса, ИП, самозанятости, фактическом трудоустройстве в какой-либо компании Валентины Шестеровой в свободном доступе нет», — сообщил Telegram-канал.

У задержанного Ахмедова обнаружились четыре квартиры и дорогие машины с «блатными» номерами. Ахмедов и Шестеров стали фигурантами уголовного дела о хищении средств из бюджета, выделенных на обеспечение работы парка «Патриот» и выставочного центра.