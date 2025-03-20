Фигуранты дела о «Крокусе» собирались устроить теракты в синагоге, ТЦ и на Красной площади

Адвокат Власов: террористы фотографировались в «Крокусе» за день до атаки

Фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» собирались атаковать московскую синагогу, два торговых центра и Красную площадь. Об этом 360.ru рассказал адвокат Олег Власов.

Он подтвердил, что подозреваемым продлили арест до 22 мая 2025 года. По его словам, задержанные изучали возможность устроить теракты на Красной площади, в столичной синагоге, ТЦ «МЕГА Белая дача» и торгово-ярмарочном комплексе (ТЯК) «Москва».

«Они ездили на Красную площадь, фотографировались, изучали охрану: какая охрана стоит, как можно туда подъехать для совершения терактов. Сбрасывали эти фотографии своим кураторам, которые были за рубежом», — рассказал адвокат.

То же самое злоумышленники делали на других объектах. Кроме того, за день до теракта в «Крокусе» предполагаемые преступники посещали концертный зал.

«Дальше им поступает команда идти на теракт в „Крокус“. В „Крокусе“ они накануне этого теракта тоже были, цивильно одетые, не в той одежде, в которой они были на теракте. Очень милые фотографии. Наверх сходили, попили там кофе», — заявил юрист.

Меру пресечения продлили фигурантам 20 марта. Заседание состоялось в Московском городском суде.