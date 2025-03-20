Исполнителям теракта в «Крокусе» продлили меру пресечения

Фигурантам дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» продлили меру пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Заседание прошло в Московском городском суде. Арест продлили до 22 мая. Речь идет о фигурантах Шамсидине Фаридуни*, Саидакрами Муродали Рачабализоде*, Далерджоне Мирзоеве*, Мухаммадсобире Файзове*, Мухаммаде Зоире Шарипзоде*, Хусене Медове*, Умеджоне Солиеве* и Лутфуллои Назримаде*.

«Постановлениями Московского городского суда удовлетворены ходатайства следствия и продлен срок содержания под стражей в отношении каждого из фигурантов», — огласил приговор судья.

В феврале владельца компании «Крокус интернэшнл», собственника «Крокус Сити Холла», признали потерпевшим по делу о теракте в концертном зале.

* Внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.