Фигуранту дела об убийстве девочки в Нижнем Тагиле изберут меру пресечения 5 сентября

Источник 360.ru: подозреваемого в убийстве в Нижнем Тагиле арестуют 5 сентября

Фигуранта дела об убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле должны арестовать в Дзержинском районном суде 5 сентября. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Сейчас с ним следователи в Нижнем Тагиле работают, там было оформлено процессуальное задержание в качестве подозреваемого», — добавил он.

Пресс-служба Следственного комитета России утром 4 сентября сообщила о задержании подозреваемого в убийстве школьницы. Мужчина имел судимость за преступления против половой свободы.

В ближайшее время пройдет допрос подозреваемого. Следствие планирует подать в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках уголовного дела допросили свидетелей, провели осмотр места происшествия и обыски.

Школьница пропала 31 августа. Она отпросилась у отца погулять, но домой так и не вернулась. Девочку искали 140 полицейских, через три дня ее тело нашли в подвале многоэтажки.

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