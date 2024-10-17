Фигуранту дела о подрыве машины в Москве предъявили обвинение

Фигуранту дела о подрыве автомобиля на юго-западе Москвы предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

Задержанного обвинили в покушении на убийство двух и более лиц. Следствие будет ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Автомобиль генерального директора и соучредителя компании «Шейкер групп» Виктора Мишачева взорвался 15 октября возле жилого дома на Профсоюзной улице. В результате три человека получили травмы, в числе пострадавших — шестилетний мальчик.

В тот же день правоохранители задержали подозреваемого в подрыве машины. Во время обысков в его квартире нашли арсенал оружия.