Фигурантки дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьеве ранее обворовывали стариков

РИА «Новости»: обвиняемые по делу о хищении у бойцов СВО уже были судимы ранее

У трех женщин, которых обвиняют в хищении денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, обнаружились судимости за обман пенсионеров. Об этом сообщило РИА «Новости» на основе судебных документов, имеющихся в распоряжении агентства.

Зоя Череповская в 2021 году получила четыре года колонии общего режима за две кражи. В первом эпизоде она под видом сотрудницы газовой службы проникла в квартиру пожилого мужчины и похитила 195 тысяч рублей.

Во втором случае вместе с сообщницей она зашла к пенсионерке под предлогом помощи с сумками и унесла 50 тысяч рублей.

Наталья Солдатенко и Римма Полуданова в 2020 году были осуждены за мошенничество. Женщины представились пенсионеру сотрудницами соцзащиты и подменили конверт со 130 тысячами рублей на сверток с тетрадью.

Суд назначил им по году колонии-поселения. Однако уже в августе 2021 года Солдатенко вновь совершила аналогичное преступление.

Она попыталась похитить 13,7 тысячи рублей, подменив купюры на муляжи, но потерпевший заметил обман и остановил ее.

Сейчас все трое проходят по делу о мошенничестве в аэропорту Шереметьево. По версии следствия, они выманивали деньги у пассажиров историями об опоздании на рейс и нехватке средств на билет.

Ущерб от их действий в 2024 году оценили более чем в 760 тысяч рублей. Потерпевшими признаны 17 человек, включая восьмерых участников СВО.

Ранее выяснилось, что таксисты из преступной группировки, действовавшей в аэропорту Шереметьево, использовали дурманящие препараты, чтобы похищать деньги у бойцов спецоперации.