Похищавшие деньги бойцов СВО таксисты в Шереметьеве использовали одурманивающие вещества

Преступники, похищавшие деньги у бойцов СВО в Шереметьеве, использовали дурманящие препараты. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Химкинский суд начал отдельное делопроизводство в отношении четырех таксистов — Махмудова, Шехояна, Хусаинова и Павлова.

По версии следствия, они входили в сообщество из 40 человек, организованное в 2022 году. Группа целенаправленно выбирала в качестве жертв военнослужащих, следовавших через аэропорт в отпуск или на лечение.

«Обвиняемые использовали дурманящие препараты в отношении потерпевших с целью преступного умысла», — сообщил источник агентства.

Таксисты завышали стоимость услуг, а их сообщницы вводили бойцов в заблуждение, выпрашивая крупные суммы. В случае отказа преступники применяли насилие. Следствие установило 13 потерпевших, у которых похитили более 2,5 миллиона рублей. Девять из них — участники СВО.

Генпрокуратура уточняет, что в преступное сообщество также входили сотрудники правоохранительных органов, которые покрывали действия банды. Расследование в отношении других соучастников продолжается, следователи устанавливают окончательную сумму ущерба.