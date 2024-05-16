Фигурантами дела о теракте в «Крокусе» стали еще пять человек | 360°

16 мая 2024, 19:08
Фигурантами дела о теракте в «Крокусе» стали еще пять человек
Baza: в деле о теракте в «Крокусе» стали проходить еще 5 подозреваемых
Еще пять граждан Таджикистана стали подозреваемыми по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Новым фигурантам дела вменяют покушение на теракт, а также незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Авторы издания отметили, что подозреваемые могут состоять в запрещенной террористической организации «Вилаят хорасан»*.
Реклама
По данным издания, СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание ненадлежащих услуг по охране здания, повлекших смерть двух и более лиц».
Ранее московский суд еще на три месяца продлил содержание под стражей четырех фигурантов дела о теракте «Крокус Сити Холле». Всего по этому делу арестовали 12 человек.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Уголовное дело
Оружие
Таджикистан
Теракт в «Крокусе»
Реклама
Реклама