Еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили арест | 360°

Криминал 16 мая 2024, 16:57 Еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили арест Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

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Басманный суд Москвы продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Инстанция удовлетворила ходатайство следствия в отношении Джумахона Курбонова, Мухаммада Шарипзоды, Якубджони Юсуфзоды и Назримада Лутфуллои. Фигуранты останутся под стражей до 22 августа.

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В этот же день Басманный суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в «Крокусе» Далерджону Мирзоеву. Основная часть заседания состоялась в закрытом режиме.

До этого инстанция удовлетворила ходатайство следствия в отношении Мухаммадсобира Файзова — он тоже является фигурантом дела о теракте подмосковном концертном зале. Мужчину будут содержать под стражей до 22 августа.