Фигуранта дела о подготовке покушения на главу Крыма осудили на 13 лет

Суд вынес приговор фигуранту дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова Владимиру Боднарю. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

«Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в ведомстве.

В ФСБ добавили, что первые три года Бондарь должен отбыть в тюрьме, его также обязали выплатить штраф в размере полумиллиона рублей.

Боднарь находился в составе группы, которая по заданию СБУ должна была следить за авто Аксенова. Подсудимый изучил места фактического проживания и возможного нахождения главы Крыма.

Оперативники нашли и изъяли радиоуправляемую самодельную взрывчатку, и Бондарь не сумел довести дело до конца. Мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю. Уголовные дела поступили в суд в феврале 2025 года.