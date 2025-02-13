Дела о подготовке покушения на главу Крыма Аксенова поступили в суд

Три уголовных дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова 13 февраля поступили в Южный окружной военный суд. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе суда.

Обвиняемых в преступлении задержали в начале 2024 году сотрудники ФСБ.

Правоохранители выяснили, что по заданию СБУ Владимир Ананьев, Владимир Боднарь и Оксана Шевченко собирались устроить в Симферополе подрыв автомобиля, принадлежащего Аксенову.

Для этого из Запорожской области привезли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство. Подготовку к преступлению курировал гражданин Украины.

Против задержанных завели уголовные дела за приготовление к террористическому акту, а также на незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и устройств.

Ранее стало известно, что с начала года в России предотвратили больше 20 терактов. Большая часть из них готовилась с подачи украинских кураторов.