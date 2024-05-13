Фигуранта дела о падении автобуса в Мойку потребовали арестовать | 360°

Важное 13 мая 2024, 13:25 Фигуранта дела о падении автобуса в Мойку потребовали арестовать СКР ходатайствовал об аресте начальника автоколонны ООО «Такси» в Петербурге Пресс-служба МЧС

Читать 360 в

В Санкт-Петербурге изберут меру пресечения начальнику автоколонны ООО «Такси», задержанному по делу о съезде автобуса в реку Мойку. Следствие потребовало заключить его под стражу, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Ее заявление опубликовала пресс-служба.

Мужчине предъявили обвинение по части третьей статьи 238 УК России «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Петренко сообщила, что следствие ходатайствовало о его заключении под стражу.

Реклама

Компания «Такси» занималась организацией пассажирских перевозок. Начальник автоколонны отвечал за соблюдение трудовой дисциплины, режима труда и отдыха водителей. По версии следствия, водитель съехавшего с моста автобуса несколько дней работал сверхурочно.

Правоохранители провели обыски в компании и изъяли документацию. Водителя автобуса арестовали до 9 июля.