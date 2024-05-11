В компании «Такси» провели обыски после падения автобуса в Мойку | 360°

Криминал 11 мая 2024, 14:50 В компании «Такси» провели обыски после падения автобуса в Мойку СК сообщил об обысках в компании «Такси» после падения в Мойку автобуса Пресс-служба МЧС

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Следователи провели обыски в компании «Такси», автобус которой рухнул в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

При обысках специалисты изъяли документацию. Также в рамках расследования уже допросили руководящих сотрудников организации.

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В ведомстве подчеркнули, что следствие проанализирует работу компании и на предмет обеспечения трудовых прав работающих там людей. Также предстоит выяснить, как подбирали водителей, проводили их медосмотр перед выездом на линию, как обслуживали автобусы.

«Кроме того, будет проверена законность получения гражданства Российской Федерации водителем транспортного средства», — подчеркнули в пресс-службе.

Причины, которые привели к гибели людей при падении автобуса в Мойку, будут изучать комплексно. Такое поручение отдал глава ведомства Александр Бастрыкин, заключили в СК.

По последним данным, жертвами ЧП стали семь человек. Автобус упал в реку с Поцелуева моста днем 10 мая. На помощь пассажирам тонущего транспорта еще до прибытия МЧС сразу бросились несколько неравнодушных очевидцев.