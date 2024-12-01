Фигурант дела о некачественных бронежилетах пошел на сделку со следствием

Вячеслав Портянников, фигурант уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для нужд армии, признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Обвиняемый и его защитник-адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения, в настоящее время изменились», — сообщило агентство.

В четверг Басманный суд Москвы не согласился с ходатайством следствия о продлении срока содержания под стражей для Портянникова и принял решение отпустить его под домашний арест.

В отношении Портянникова возбудили уголовное дело за посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере. Согласно судебным материалам, Портянников занимает должность директора по организационным вопросам в ООО «КонцептАвиапром».

Ранее в уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны появился новый фигурант по фамилии Илькевич. Его также обвиняют в посредничестве во взяточничестве.

По данным следствия, сотрудники группы компаний «Пикет» присвоили средства, выделенные Министерством обороны на поставку средств защиты. Фигуранты дела присвоили 2,4 миллиарда рублей и предоставили некачественные бронежилеты.