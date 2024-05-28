Фигурант дела главного кадровика Минобороны обжаловал арест

Защита обвиняемого в передаче взятки по уголовному делу начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова Левы Мартиросяна обжаловала его арест. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы.

«В суд поступила апелляционная жалоба Мартиросяна на решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей на один месяц 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года», — указали в суде.

Мартиросяна арестовали 14 мая. Он проходит по делу обвиняемым в даче особо крупной взятки. По этой статье бизнесмену грозит до 15 лет лишения свободы. По данным РИА «Новости», фигурант дела — владелец двух отелей, столовой и продуктового магазина в Краснодаре.

Самого главного кадровика Минобороны Кузнецова также арестовали. У генерал-лейтенанта изъяли более 100 миллионов рублей. По данным следствия, Кузнецов в период с 2021 по 2023 год получил взятку от представителей коммерческих структур.