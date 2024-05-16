Появились новые подробности о фигуранте дела о взятке Кузнецову | 360°

Криминал 16 мая 2024, 11:15 Появились новые подробности о фигуранте дела о взятке Кузнецову Фигурант дела о взятке Кузнецову имеет два отеля и столовую в Краснодаре Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram

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Фигурант дела о даче взятки экс-начальнику Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову Лева Мартиросян владеет двумя отелями, столовой и магазином с продуктами в Краснодаре. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мужчина указан владельцем гостиницы «Рай» на улице Братьев Игнатовых, согласно реестру на сайте Федеральной службы по аккредитации ИП. При этом, по данным агентства, отель не закрылся и продолжает работать.

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В столовую, которой также владеет Мартиросян, ходят люди. А продуктовый магазин закрыт. Сотрудники заведений отказались беседовать с журналистами агентства.

«Дядя Лева? Мы знакомы. Он хороший человек. Открылись в этом году. Там раньше ничего не было, частные дома были. Он быстро тут открыл», — сказал владелец соседнего общепита.

Он добавил, что видел фигуранта дела несколько недель назад.

Мартиросяна арестовали по делу о даче взятки Кузнецову. Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО до 12 июля.