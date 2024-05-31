Фигурант дела генерала Кузнецова частично потерял бизнес в Краснодаре

В Краснодаре закрылись отель, продуктовый магазин и столовая бизнесмена Левы Мартиросяна, фигуранта уголовного дела в отношении начальника главного управления кадром Минобороны генерала Юрия Кузнецова. Мартиросян проходит по делу как предполагаемый взяткодатель. Об этом написало РИА «Новости» .

И отель, и магазин, и кафе с одинаковым названием «Рай» расположены на улице Грибоедова. Магазин не работает уже пару недель, кафе, судя по табличке, — «временно». В отеле заявили, что снять номер не получится. Как рассказал владелец общепита по соседству, бизнес-точки Мартиросяна закрылись, поскольку ими «некому руководить».

При этом гостиница «Рай» на улице Братьев Игнатьевых, которая, судя по открытым данным в Сети, тоже принадлежит этому бизнесмену, работает.

По версии следствия, Кузнецов, знакомый с Мартиросяном, небезвозмездно предложил ему оказать «общее покровительство по службе» и совершить некие действия, «которым мог способствовать в силу должностного положения». Обоих арестовали. По данным СМИ, Юрий Кузнецов получил взятку коттеджем на Кубани.